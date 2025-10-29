  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Sabah silah satıyor akşam itidal diyor!

Galatasaray’ı endişelendiren gelişme! Icardi, İtalya’ya geri mi dönüyor?

Baltık semalarında sürpriz karşılaşma! Polonya uçakları harekete geçti!

“Türklere ölüm!” sloganları ve gözaltılar Sabıkalı isimler ülkeye giriş yapıyor Hükümet Türkiye’ye iade etmiyor Sırbistan hesaplaşmaktan vazgeçmiş değil

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası
Yerel Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Yerel

Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tesisin diğer bölümlerine sıçrayan alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

Fabrikanın atık malzemelerle dolu olması nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tesisin diğer bölümlerine sıçradı ve yangın büyüdü.

Durumun ivedilikle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Fabrikanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yangının büyüklüğü nedeniyle, çevre ilçelerdeki itfaiye birimlerinden de takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü
Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Yerel

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!
Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!

Yerel

Şişli'de feci yangın: 1 kişi yanarak can verdi!

Karapınar’da yolda yangın paniği! Seyir halindeki otomobil küle dönmekten kurtuldu
Karapınar’da yolda yangın paniği! Seyir halindeki otomobil küle dönmekten kurtuldu

Yerel

Karapınar’da yolda yangın paniği! Seyir halindeki otomobil küle dönmekten kurtuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23