Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Samsun'un Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tesisin diğer bölümlerine sıçrayan alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi tarafından müdahale ediliyor.
Fabrikanın atık malzemelerle dolu olması nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tesisin diğer bölümlerine sıçradı ve yangın büyüdü.
Durumun ivedilikle bildirilmesi üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Fabrikanın çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yangının büyüklüğü nedeniyle, çevre ilçelerdeki itfaiye birimlerinden de takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.