Samsun, Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) - Samsun ve Amasya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Atakum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir ilk defa dışarıyla çıkan vatandaşlara eşlik eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci, annelere karanfil ve maske hediye etti.



- Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarın hizmet vermeye başlayacak, kent merkezinde bulunan 185 berber ve kuaför salonunda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdi.

Taşova ilçesinde de yarın hizmet verecek berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

- Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü itibarıyla faaliyetlerine başlayacak kuaför ve berber salonlarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isteyen Vidinlioğlu, "İnşallah bu sıkıntılı günleri el birliğiyle geride bırakırız. Salgının bize kazandırdığı bazı şeyler de oldu. Sağlığın, birlik beraberliğin, paylaşmanın değerini bildik. Sosyal Market ve hayırseverlerimizin destekleriyle oluşturduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıttık." diye konuştu.