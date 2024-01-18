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Kadın - Aile Samsıra (Kahvenin yanına): şifa dolu, en zengin bu karışım! Herkes talip çıktı, malzeme fiyatı el yakmıyor
Kadın - Aile

Samsıra (Kahvenin yanına): şifa dolu, en zengin bu karışım! Herkes talip çıktı, malzeme fiyatı el yakmıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-18 23:38:00 - 2024-01-18 23:42:03
Samsıra (Kahvenin yanına): şifa dolu, en zengin bu karışım! Herkes talip çıktı, malzeme fiyatı el yakmıyor

Çok eski dönemlerden beri kullanıldığı bilinen içerisinde bulunan vitamin ve minerallerle insan sağlığına oldukça faydalı olan susam ile yapılıyor.... İşte sağlık ile dopdolu tarif...

Samsıra (Kahvenin Yanına) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı susam
1 çay bardağı pekmez
1 çay bardağı iri kırılmış fıstık (1 su bardağı dövülmüş ceviz (dileyen fındık, fıstıkta koyabilir )

Samsıra (Kahvenin Yanına) Tarifi Nasıl Yapılır?

Susamı tavaya alıp orta ateşte buğday rengini alana kadar kavuralım.
Pekmezi ilave edip pekmez susamla birlikte katılaşana kadar kısık ateşte karıştıralım.
Fazla beklemeden fıstığı ekleyip hızla karıştıralım.
Samsıra kaşığa sarıldığında ocaktan alalım.
Kare bir borcama yada istediğiniz bir kalıba büyük olmamak şartıyla koyabilirsiniz.
Seçtiğiniz kalıba önce buz dolabı poşeti geçirip üzerine samsırayı dökelim.
Elimizi suya değdirerek kalıp alması için iyice bastıralım.
Buzdolabına koyup biraz soğuduktan sonra kare yada çubuk şeklinde keserek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

SUSAMIN FAYDALARI

İçindeki demir ve vitaminler nedeniyle kansızlıkta doğal bir destektir. Susam yağında beyin ve sinir hücreleri için yararlı olan lesitin bulunur. Susam tohumu kalp sağlığı için yararlı E vitamini de içerir. Kolesterolün ve yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcıdır.
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