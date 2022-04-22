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Medya Samsak Döveci krizi! Serkan Çağrı'dan Elif Buse Doğan'a tehdit
Medya

Samsak Döveci krizi! Serkan Çağrı'dan Elif Buse Doğan'a tehdit

Elif Buse Doğan, “Samsak Döveci” türküsünü tek başına yapma kararı sonrası Serkan Çağrı'dan tehditler aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 14:28:00 -
Samsak Döveci krizi! Serkan Çağrı'dan Elif Buse Doğan'a tehdit

Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı arasındaki “Samsak Döveci” krizi büyüdü.

Birlikte seslendirdikleri “Samsak Döveci” türküsünü tek başına single yaptığı için Çağrı’nın hedefinde olan genç şarkıcı, katıldığı “2. Sayfa” programında müzisyen tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Doğan, “Bana telefonda ‘Bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım’ dedi” diye konuştu.

Çağrı’nın “Eşimle Elif’i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü” sözlerine de sert tepki gösteren genç şarkıcı, “Elif’i sahiplendik diyor, ben evcil hayvan mıyım? 2017 yılından bu yana kazandığım para yoktur benim. Üç kuruş paraya çalıştırdılar” dedi.

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