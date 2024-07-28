Şampuan tarihe karışacak: Uygulayanın dolgun saçı var! Soru & Cevap: Saçlarını bu yöntemle yıka

Saç bakımına dair birçok yöntem sosyal medyada viral hale geliyor.

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından biri se "co-wash" oldu.

Soru : Şampuan yerine kullanılan ürün var mı?

Co-washing olarak bilinen bu yöntem, saçların daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor.

Ancak bu uygulamada şampuan yok...

İşte cevap;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kremleyin

"Co-Washing" Trendi; saçları yıkarken şampuan yerine saç kremi kullanmak anlamına gelmektedir.

Amacı; saçı yıkadıktan sonra nemini kaybetmesini engellemek ve saçların daha yumuşak, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamaktır.

Nasıl yıkanır

Duşa girmeden önce saçlarınızı tarayın. Ardından saçınıza iyi gelen bir saç kremini sürün.

Saçlarınızı ılık suyla ıslatın ve saç kremini saçlarınızın uçlarına ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Ardından saçlarınızı yıkayın. Kalıntıların gitmesi için iyice durulayın.



