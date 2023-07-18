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Spor

Şampiyonluk yaşamıştı ve şimdi geri dönüyor! Sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 09:01:00 -
Şampiyonluk yaşamıştı ve şimdi geri dönüyor! Sürpriz gelişme...

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı. Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime bildiren Dorukhan, Şenol Güneş'ten veto yiyince Başakşehir ile anlaştı.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı. Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelmişti. Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime bildiren Dorukhan, Şenol Güneş'ten veto yiyince Başakşehir ile anlaştı.

Trabzonspor, 2 sezondur takımda görev yapan Dorukhan Toköz ile yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Ayrılık sonrası açıklama yapan Dorukhan, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya cümlelerinde yer vermedi. Dorukhan, "Trabzonspor’a imza attığım gün elimden gelenin fazlasını yapacağımı ve şampiyonluk yaşayacağımı söylemiştim. Bu formayı taşıdığım her an bu sözüm için çalıştım ve her şeyimi verdim. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarımla hayalimiz bu başarıyı sürekli kılmaktı ama çok üzgünüm ki şimdi veda zamanı. Profesyonel futbol hayatımda bu şekilde ilerlemenin iki taraf için de daha doğru olacağını düşündüm. Başta, beni aralarına kabul eden, sonsuz sevgi gösteren Trabzon halkına ve taraftarlarımıza, Başkanlarım Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Sayın Ertuğrul Doğan’a, sevgili hocam Abdullah Avcı’ya, tüm takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Kalbimde, yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılarımız her zaman ayrı bir yerde olacak…" dedi.

Beşiktaş'a haber gönderen fakat Şenol Güneş tarafından kabul edilmeyen Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu'nun görev yaptığı Başakşehir ile anlaştı.
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