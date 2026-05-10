Tahliye süreci başlıyor! Hantavirüs görülen gemi Kanarya Adaları’na ulaştı

Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius yolcu gemisinde tahliye süreci başlıyor. Hantavirüs salgının yaşandığı MV Hondius adlı yolcu gemisi İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na ulaştı. İspanyol yetkililere, tahliyelerin TSİ 09.30-10.00 arasında başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na ulaştı. Gemi, tahliye operasyonu için Tenerife'deki Granadilla Limanı’na demirledi.

Sonuçları temiz çıkanlar tahliye edilecek

İspanyol yetkililer, hastalık belirtisi olmayan yolcuların test edileceğini ve sonuçları temiz çıkanların küçük teknelerle karaya nakledileceğini ifade etti. Tahliye edilen yolcular daha sonra karantina prosedürlerinin uygulandığı otobüsler ile 10 dakika uzaklıktaki havaalanına nakledilecek ve kendi ülkelerine giden uçaklara bindirilecekler. İspanyol yetkililere, tahliyelerin TSİ 09.30-10.00 arasında başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Tahliyeler tamamlanınca geni Hollanda’ya gidecek

İspanyol yetkililer, gemiden ilk olarak İspanyolların tahliye edileceğini daha sonra diğer milletlerden olan yolcuların gruplar halinde gemiden indirileceğini belirterek, 30 mürettebatın gemide kalacağını ve Hollanda’ya doğru seyredeceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün akşam saatlerinde tahliyeleri koordine etmek üzere Tenerife'ye geldi.

3 yolcu hayatını kaybetmişti

MV Hondius yolcu gemisinde 6 Nisan’da 70 yaşındaki Hollandalı bir adam, ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalanmıştı. İlerleyen günlerde solunum güçlüğü yaşamaya başlayan adam 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetmişti. Hollandalı adamın eşi ise 26 Nisan’da ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşmış ve Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken, 28 Nisan’da Alman bir kadın yolcu da gemide hastalanmış, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra 2 Mayıs’ta gemide hayatını kaybetmişti.

DSÖ geçtiğimiz cuma günü, virüse bağlı 3 ölümü doğrulamış, 6 kişide virüs tespit edildiğini ve 2 kişinin şüpheli vaka olduğunu açıklamıştı.