Pazartesi sabahına hazır olun! İslam Memiş, altın için “altın vuruş” tarihini verdi
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda beklenen büyük hareketlilik öncesinde yatırımcıları Pazartesi sabahına karşı uyararak "altın vuruş" dönemine girildiğini duyurdu. Ons altın için yıl içinde 5 bin 800 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini belirten Memiş, gram altının yaz aylarında 8 bin TL barajını aşabileceğini öngördü. Kripto paralar ve döviz piyasası için de çarpıcı tahminlerde bulunan analist, 2026’nın bir manipülasyon yılı olacağını ifade ederek yatırımcıların tek yönlü pozisyon almaması gerektiğini hatırlattı.