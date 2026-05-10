Pazartesi sabahına hazır olun! İslam Memiş, altın için “altın vuruş” tarihini verdi

Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda beklenen büyük hareketlilik öncesinde yatırımcıları Pazartesi sabahına karşı uyararak "altın vuruş" dönemine girildiğini duyurdu. Ons altın için yıl içinde 5 bin 800 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini belirten Memiş, gram altının yaz aylarında 8 bin TL barajını aşabileceğini öngördü. Kripto paralar ve döviz piyasası için de çarpıcı tahminlerde bulunan analist, 2026’nın bir manipülasyon yılı olacağını ifade ederek yatırımcıların tek yönlü pozisyon almaması gerektiğini hatırlattı.

Memiş, “Geçici de olsa bir anlaşma haberi bekliyorum. Bunun da bütün yatırım araçlarında geçici de olsa bir yükseliş trendine neden olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ancak bunun kalıcı bir huzur ortamı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan analist, “Kısa vadede barış bekliyorum ama tekrar devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek” dedi.

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde ise oldukça çarpıcı ifadeler kullanan Memiş, önümüzdeki dönemi “manipülasyon yılı” olarak tanımladı.

Memiş, “2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceğiz. Güçlü psikoloji, iyi strateji ve finansal okuryazarlık bu dönemde çok önemli olacak” dedi.

Ons altın için yıl hedefinin 3.880-5.880 dolar aralığı olduğunu söyleyen analist, özellikle 5.200 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirtti: “Bu seviye yukarı kırılırsa yıl içinde 5.880-6.000 dolar hedef olabilir. Ama ‘altın vuruş’ dediğim sert düşüş trendi de tekrar yaşanabilir.”

Gram altın tarafında ise mayıs ayında 7 bin TL üzeri, yaz aylarında ise 8 bin TL üzeri seviyelerin görülebileceğini söyledi.

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde dolar/TL’de 50 lira, Euro/TL’de ise 60 liranın üzerini beklediğini belirten Memiş, buna rağmen yatırım tercihini altından yana kullandığını söyledi. Memiş, “Ben dolar ve euroyu yatırım aracı olarak görmüyorum. Ama tercih yapacak olsam altını tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Altının yanında mutlaka gümüş de tutulması gerektiğini vurgulayan analist, “Yüzde 50 altın yüzde 50 gümüş dengesi daha mantıklı” dedi. Gümüş fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, önce 82 dolar direncinin test edilebileceğini, yıl içinde ise ana hedefin 96 dolar olduğunu söyledi. Memiş, “96 dolar yukarı kırılırsa çok daha sert hareketler görebiliriz” diye konuştu.

Memiş, “1 milyon liralık sepet” sorusuna “Pazartesi günü bambaşka bir piyasaya uyanabiliriz. Ya barış haberiyle pozitif bir açılış göreceğiz ya da savaşın devamıyla satıcılı bir piyasa göreceğiz” dedi.

Bu nedenle kendi tercihinin “yüzde 50 TL, yüzde 50 dolar” yönünde olacağını belirten analist, gelişmelere göre yeni alım fırsatlarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

