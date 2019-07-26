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Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor

- Mayıs ayında Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mihriban Öner, gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci olmak için her gün Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor- Milli atlet Mihriban Öner:"Hedefim İtalya'da yapılacak yarışmada altın madalya almak. Bunun için dik rampaları çıkarak bu zorlu yarışa hazırlanıyorum. İnşallah emeğimin karşılığını alırım"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor


MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda birinci olan milli sporcu Mihriban Öner, gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Mihriban, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedefine ulaşmak için ter döküyor.

Kentteki Spor Lisesinde eğitimini sürdüren Mihriban Öner, antrenörleri eşliğinde sabah stadyumda akşamları da Atatürk Ormanları mevkisindeki rampalarda koşarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Altın madalya hayalini gerçekleştirmek için her gün 20 kilometre koşan, zorlu yamaçlara tırmanarak kondisyonunu artıran Mihriban, milli takım formasıyla 24 Ağustos'ta İtalya'da Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

Milli sporcu Mihriban Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda milli takım formasını en iyi şekilde taşımak için çok sıkı antrenmanlar yaptığını söyledi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Mihriban, şöyle konuştu:

"Hedeflerime ulaşmak için dik rampalarda çalışıyorum. 18 Mayıs'ta Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Hedefim 24 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda da aynı dereceyi elde etmek. Yarışmadan sonra Avrupa'da düzenlenecek diğer yarışlarda koşmak istiyorum. Bunun için dağda ve dik rampalarda koşuyorum. İnşallah emeğimin karşılığını alırım. Başarılarımda en büyük destekçim ailem. Her zaman yanımda oldular. Onlara teşekkür ederim."

Sabah erken saatlerde stadyumda 10 kilometre koşup, akşamları da dik rampalara 10 kilometre tırmanarak antrenman yaptığını kaydeden Mihriban Öner, zorlu bir süreç olmasına rağmen antrenörleri eşliğinde çalışmaları aksatmadan yaptığını aktardı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:20
  1. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası
  2. malazgirt
  3. milli atlet Mihriban Öner
  4. Muş

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