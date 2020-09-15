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Aktüel Şampiyonluğa koşan yarış atlarının nalları ona emanet
Aktüel

Şampiyonluğa koşan yarış atlarının nalları ona emanet

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyislik yaparken nalbantlık öğrenen Abdullah Gürses, ülkenin dört bir yanında yarışa katılan şampiyon atların nallarını çakıyor - Gürses: - "Bütün Türkiye genelini gezerim. Ne kadar hipodrom varsa gittim" - "Turbo, Ayabakan, Oğlumberat gibi şampiyon atların nallarını çakmış bir nalbantım. Şampiyon atlar bize emanet"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:02:15 -
Şampiyonluğa koşan yarış atlarının nalları ona emanet

ŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyislik yaparken nalbantlık mesleğine merak duyan Abdullah Gürses, 20 yıldır Türkiye'nin dört bir tarafında yetiştirilen şampiyon yarış atlarının nallarını çakıyor.

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap yarış atı yetiştirilen önemli merkezler arasında yer alan ilçede, 25 yıl önce at bakıcısı olarak işe başlayan Gürses, zamanla nalbantlık mesleğine de merak duydu.

Gürses, İstanbul, Bursa ve Ankara'da yarış atlarına ilişkin nalbantlık eğitimleri aldı ve mesleğin inceliklerini öğrendi.

Adana'da kendini geliştirmek için bir süre çalışan Gürses, daha sonra Şanlıurfa'ya dönerek hipodromda ve yetiştirildikleri çiftliklerde şampiyon yarış atlarının nallarını çaktı.

Abdullah Gürses, AA muhabirine, babasına ait yarış atları sayesinde erken yaşta bu alanla tanıştığını ve onların sevgisiyle büyüdüğünü söyledi.

Mesleğini büyük bir aşkla icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Gürses, milyonluk yarış atlarının nallarını çakarak onlara katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim aldığına değinen Gürses, "Nalbantlık sevgiydi, aşktı benim için. Bir gün baktığım atın nalını yaparken hoşuma gitti ve 'Bu işi yapacağım.' dedim. 2000 yılında nalbant eğitimi için İstanbul'a gittim. Bursa ve Ankara'da da profesyonel nalbantçıların yanında eğitim aldım. 2 yıl sonra Adana'ya gittim. Orada değerli bir ağabeyimizin yanında 5 yıl çalıştım. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bütün Türkiye genelini gezerim. Ne kadar hipodrom varsa gittim." diye konuştu.

- "Çok dikkatli bir şekilde işimizi yapıyoruz"

Gürses, yarış atlarıyla ilgilenen herkes tarafından tanındığını anlattı.

"Nalbantlık çok güzel, zevkli bir iştir." diyen Gürses, şunları kaydetti:

"At sevgisi bambaşkadır, hayvanlarla uğraşmak güzel bir şey. İçinde büyüdük, bu mesleği seviyoruz, daha da ilerlemesini isteriz. Nalbantlık ustalık ister. Tırnak seviyeli, eşit bir şekilde kesilecek, törpü çekilecek. Nalı üstüne koyduğun zaman ikisi eşit olacak. O şekilde at rahat koşar. Düzensiz olunca at sakat olur. 'Turbo', 'Ayabakan', 'Oğlumberat' gibi şampiyon atların nallarını çakmış bir nalbantım. Şampiyon atlar bize emanet. Sahipleri güvendiği için bize teslim ediyor. Bu yaptığımız iş aynı doktorun yaptığı iş gibidir çünkü küçük bir hata atın sakatlanmasına neden olur. Bu nedenle çok dikkatli şekilde işimizi yapıyoruz."

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