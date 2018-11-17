Şampiyonlar madalyasını aldı

Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda toplam 33 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Rize Yenişehir Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı şampiyonada 49 ilden 791 erkek, 588 kadın sporcu mücadele etti.





17 Kasım Cumartesi günü yapılan final müsabakalarıyla sona eren şampiyonanın ardından yapılacak seçme müsabakalarında, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka’nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nın milli takım kadrosu belirlenecek.

Dereceye giren sporcular şu şekilde:

Ümitler



Bayanlar Kata



1 Didem Bakır (Ankara)

2 Menekşe Vardar (İzmir)

3 Hülyanur Şengül (İzmir)

3 Şule Azra Akbulut (İstanbul)

Bayanlar Kumite 47kg



1 Ilgın Işık Yılmaz (İstanbul)

2 Simay Tokcan (Kocaeli)

3 Müşerref Özdemir (Antalya)

3 Sena Kızılaslan (Diyarbakır)

Bayanlar Kumite 54kg



1 Nurdamla Atıcı (Adana)

2 Türkan Ayer (Afyonkarahisar)

3 Aysima Hatice Kurt (Kocaeli)

3 İremnur Şahin (Sakarya)

Bayanlar Kumite +54kg



1 Sudenur Aksoy (İstanbul)

2 Sümeyye Teke (Manisa)

3 Hilal Semanur Özcan (İstanbul)

3 İlknur İmece (Sivas)

Erkekler Kata



1 Metehan Yavaşoğlu (Ankara)

2 Emin Aksoy (İstanbul)

3 Mustafa Önder Bütüner (İstanbul)

3 Ömer Berat Kaynar (Ankara)

Erkekler Kumite 52kg



1 Abdulsamet Köse (Kırklareli)

2 Burak Can Öztürk (Sakarya)

3 Mert Halıcı (Kocaeli)

3 Volkan Özcan (Antalya)

Erkekler Kumite 57kg



1 Ömer Faruk Yürür (İstanbul)

2 Ferhan Yıldırım (Antalya)

3 Yiğit Can (İstanbul)

3 Berke Başaran (İstanbul)

Erkekler Kumite 63kg



1 Emin Buğra Gencan (Bursa)

2 Aydın Karasalih (Tekirdağ)

3 Emircan Akdana (İstanbul)

3 Yasin Uçar (Gaziantep)

Erkekler Kumite 70kg



1 Adem Alper Çoban (Kocaeli)

2 Ümit Ercan (İstanbul)

3 Muhammed Tamyüksel (İstanbul)

3 Mustafa Aydemir (Muğla)

Erkekler Kumite +70kg



1 Ahmet Bulut (Kocaeli)

2 Onur Korkmaz (Ankara)

3 Olcay Sezer (Sakarya)

3 Yağız Kaan Özbek (İstanbul)

Gençler



Bayanlar Kata



1 Ayşe Yılmaz (Afyonkarahisar)

2 Keyda Nur Çolak (Trabzon)

3 Damla Pelit (Ankara)

3 Şerife Yasemin Malğaç (Konya)

Bayanlar Kumite 48kg



1 Şeyma Aleyna Atasert (Kocaeli)

2 Pembe Nur Yeşilduman (Düzce)

3 Aleyna Ulusoy (Mersin)

3 Gülşah Uyumaz (İstanbul)

Bayanlar Kumite 53kg



1 Aysima Karakaya (İstanbul)

2 Damla Ocak (İstanbul)

3 İrem Tuğçe Akyüz (Bursa)

3 Setenay Sefil (İzmir)

Bayanlar Kumite 59kg



1 Çağla Eser (İstanbul)

2 Büşra Yazıcı (Bursa)

3 Gülbahar Gözütok (Kayseri)

3 Ece Erdoğan (Diyarbakır)

Bayanlar Kumite +59kg



1 Hira Nur Kasatura (İstanbul)

2 Fatma Uyğur (Malatya)

3 Simge Yücel (İstanbul)

3 Fatoş Hansu (İstanbul

Erkekler Kata



1 Enes Özdemir (Ankara)

2 Mustafa Eray Karaboğa (Ankara)

3 Hüseyin Altundal (Trabzon)

3 Mevlüt Enes Karaaslan (İzmir)

Erkekler Kumite 55kg



1 Burak Özdemir (Giresun)

2 Mehmet Yusuf Boy (İstanbul)

3 Mümincan Baylan (Bursa)

3 Emirhan Gürsoy (İstanbul)

Erkekler Kumite 61kg



1 Ömer Faruk Bayrak (Bursa)

2 Siyament Turhan (İstanbul)

3 Furkan Akyüz (Bursa)

3 İbrahim Çelik (İstanbul)

Erkekler Kumite 68kg



1 Eren Adil Yılmazer (Kocaeli)

2 Hakan Çelik (Bursa)

3 Samet Saylam (Trabzon)

3 Süleyman Güzel (Ankara)

Erkekler Kumite 76kg



1 Abdulkerim Balıkçıoğlu (Sakarya)

2 Eren Akkurt (Gaziantep)

3 Ali Alım (Bursa)

3 Hasan Arslan (İstanbul)

Erkekler Kumite +76kg



1 Kerem Kaya (Denizli)

2 Necip Göktürk Subaşı (Gaziantep)

3 Savaşkan Gemici (Bursa)

3 Muhammed Ali Ay (İstanbul)

21 yaş altı



Bayanlar Kata



1 Rumeysa Yazgaç (İstanbul)

2 Arzu Firdevs Koç (Konya)

3 Nilgün Mollaoğlu (Trabzon)

3 Esilay Kılıç (İstanbul)

Bayanlar Kumite 50kg



1 Elif Dökmetaş (Sakarya)

2 Merve Tekin (İstanbul)

3 Gülsen Demirtürk (Kocaeli)

3 Rabia Elik (İstanbul)

Bayanlar Kumite 55kg



1 Esra Karabağ (Gaziantep)

2 Ayca Düzgel (İstanbul)

3 Elif Hilal Ayar (İstanbul)

3 Nurcan Şara (İstanbul)

Bayanlar Kumite 61kg



1 Neşe Kıymet Diker (Kırklareli)

2 Fatoş Sena Coşkun (İstanbul)

3 Aslıhan Aygüneş (Sakarya)

3 Rukiye Şenol (İstanbul)

Bayanlar Kumite 68kg



1 Betül Yörük (Balıkesir)

2 Rabia Şentürk (Kocaeli)

3 Rumeysa Yıldız (Sakarya)

3 Betül Solak (İstanbul)

Bayanlar Kumite +68kg



1 Eda Eltemur (İstanbul)

2 Fazilet Şenol (İstanbul)

3 Hatice Hale Nur Punar (İstanbul)

3 Vahide Köse (İstanbul)

Erkekler Kata



1 Emre Vefa Göktaş (İstanbul)

2 Cengizhan Koca (Ankara)

3 Kutluhan Duran (İstanbul)

3 Yusuf Yağız Ücebakan (Ankara)

Erkekler Kumite 60kg



1 Ömer Faruk Ateş (Sakarya)

2 Talha İnanç (Sakarya)

3 Beytullah Abdüssamet Kaya (Erzurum)

3 Berk Erol (İstanbul)

Erkekler Kumite 67kg



1 Ömer Abdurrahim Özer (Kocaeli)

2 Fatih İzgi (Ankara)

3 Muratcan Deniz (İstanbul)

3 Emirhan Korkmaz (İstanbul)

Erkekler Kumite 75kg



1 İsmail Aydoğdu (Kocaeli)

2 Emre Turan (İstanbul)

3 Ramazan Ateş (Konya)

3 Cengiz Öztürk (Yalova)

Erkekler Kumite 84kg



1 Samed Gök (İstanbul)

2 Recep Göz (Gaziantep)

3 Gürkan Çelik (Sakarya)

3 Bedir Demirok (Sivas)

Erkekler Kumite +84kg



1 Ömer Faruk Arslan (İstanbul)

2 Mustafa Özyıldız (İstanbul)

3 Bekir Kavak (İstanbul)

3 Arslan Kutlu (Sakarya)