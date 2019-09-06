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"Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih yazmanın peşindeyiz"

- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay: "Hem Türk hentbolu hem de Kastamonu için hedeflerimiz çok büyük. Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın takımı olarak tarih yazmanın peşindeyiz"- "Maçta herkesin sonuna kadar savaşacağına, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ekip olma unvanını alacağımıza inancım tam"

06 Eylül 2019 Cuma 11:18
"Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih yazmanın peşindeyiz"


KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay, "Hem Türk hentbolu hem de Kastamonu için hedeflerimiz çok büyük. Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın takımı olarak tarih yazmanın peşindeyiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Çekya'nın Most kentinde hafta sonu ilk ön eleme maçını Sırbistan'ın ZORK takımıyla yapacak Kastamonu Belediyespor, bu maçta galip gelmesi durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DHK Banik takımları arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu maçta da galip gelmesi durumunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ilk kadın hentbol takımı unvanını elde edecek.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 haftadır Şampiyonlar Ligi için hazırlandıklarını söyledi.

Hazırlıklara temmuz ayında başladıklarını belirten Halay, "Bu sürede 72 antrenman yaptık. Bu antrenmanların kuvvet, kondisyon ve teknik-taktik kısmı var. Takıma yeni bir anlayış getirmeye çalıştık, bazı değişiklikler oldu. Takım halinde şampiyonaya hazırız. Hem Türk hentbolu hem de Kastamonu için hedeflerimiz çok büyük. Şampiyonlar Ligi'ne kalan ilk kadın takımı olarak tarih yazmanın peşindeyiz." diye konuştu.

İlk rakiplerinin Sırbistan'ın ZORK takımı olduğunu aktaran Halay, "ZORK genç ve dinamik bir takım. Sonuna kadar maçı kovalayan bir ekip. Bizim de onların temposuna rahatlıkla uyacak sporcularımız var. Bu maçı kazanıp ikinci maçtaki rakibimizi de yenerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda her şeyin yolunda olduğunu vurgulayan Halay, "Küçük sakatlıklar oluyor ama onların maça yansıyacağını düşünmüyorum. Maçta herkesin sonuna kadar savaşacağına, Şampiyonlar Ligi'ne kalan ekip olma unvanını alacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ise morallerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Uyum problemi yaşanmadığına işaret eden Serpil, "Yeni gelen arkadaşlardan dolayı yeni bir takım gibi gözüküyoruz ama herkes Türkiye liginde birbirini tanıyan, önceki yıllarda birlikte oynamış sporcular. Uyum sürecinde bir sorun yaşamadık. Sezonu açtığımızdan beri gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Türk hentbolu için önemli bir dönemeçte olduklarına dikkati çeken Serpil İskenderoğlu, "Kastamonu ve Türk hentbolu için çok önemli bir sürece giriyoruz. Eğer bu gruptan çıkarsak Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk takım olacağız. Hedefimiz bu yönde." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. HENTBOL
  3. Hentbol Kadınlar Süper Ligi
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