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Spor Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı: Bugün hangi maçlar var?
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı: Bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:31:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı: Bugün hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA ampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası dün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Turnuvada A Grubu'nda yer alan Galatasaray, dün oynanan maçta Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Atletico Madrid - Feyenoord
19.45 Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic - Lazio
22.00 Borussia Dortmund - Milan
22.00 Newcastle United - Paris Saint-Germain
22.00 Leipzig - Manchester City
22.00 Kızılyıldız - Young Boys
22.00 Porto - Barcelona

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

A Grubu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Manchester United - Galatasaray: 2-3
Kopenhag - Bayern Münih: 1-2

B Grubu

PSV Eindhoven - Sevilla: 2-2
Lens - Arsenal: 2-1

C Grubu

Union Berlin - Braga: 2-3
Napoli - Real Madrid: 2-3

D Grubu

Salzburg - Real Sociedad: 0-2
Inter - Benfica: 1-0

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