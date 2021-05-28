Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ülkesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılması sebebiyle oynanacak olan ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için 3 ön eleme oynaması kesinleşti. Sarı-kırmızılılar ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz'da çıkacak.
Sabah'ın haberine göre, Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek Mustafa Muhammed, bu kritik maçı ve rövanşını kaçıracak. 23 yaşındaki forvet, 22-28 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek ve Galatasaray'ın ön elemesinde forma giyemeyecek.
19 Haziran'da yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası öncesi transfer süreci daha kritik hale gelirken, listeyi kimlerin oluşturacağı henüz bilinmiyor. 12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor.