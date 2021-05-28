Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için 3 ön eleme oynaması kesinleşti. Sarı-kırmızılılar ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz'da çıkacak.

Sabah'ın haberine göre, Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek Mustafa Muhammed, bu kritik maçı ve rövanşını kaçıracak. 23 yaşındaki forvet, 22-28 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek ve Galatasaray'ın ön elemesinde forma giyemeyecek.

19 Haziran'da yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası öncesi transfer süreci daha kritik hale gelirken, listeyi kimlerin oluşturacağı henüz bilinmiyor. 12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor.