Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Bayern Münih - Real Madrid
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor.25 Nisan 2018 Çarşamba 21:50
BAYERN MÜNİH 0-0 REAL MADRİD
STAT: Allianz Arena
SAAT: 21:45
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: Tivibu Spor 2
İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Casemiro, Modric, Kroos, Vazquez, Ronaldo
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