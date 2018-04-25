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Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Bayern Münih - Real Madrid

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:50
Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Bayern Münih - Real Madrid

BAYERN MÜNİH 0-0 REAL MADRİD

STAT: Allianz Arena
SAAT: 21:45
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: Tivibu Spor 2

İLK 11'LER

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James Rodriguez, Robben, Müller, Ribery, Lewandowski


Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Casemiro, Modric, Kroos, Vazquez, Ronaldo

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:50
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