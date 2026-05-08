  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mikrop mikrobu çekiyor: İsrail'de 'hantavirüs' paniği Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak! 8 Mayıs 833: İbn Hişâm'ın vefatı (Tarihçi, dil ve ensâb âlimi) 8 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!' Rusya'da 9 Mayıs alarmı! Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi İran’dan misilleme açıklaması! Karşılık verecekler
Spor Şampiyonlar Ligi'nde devlerin savaşı! Bayern Münih'i saf dışı bırakan PSG finale adını yazdırdı!
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde devlerin savaşı! Bayern Münih'i saf dışı bırakan PSG finale adını yazdırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nde devlerin savaşı! Bayern Münih'i saf dışı bırakan PSG finale adını yazdırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde futbol dünyasının iki devi, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 5-4 kazanan Fransız ekibi PSG, Allianz Arena'daki nefes kesen rövanşta Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükselen taraf oldu. İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte ise bu dev maç, Türk futbolunun efsane golcülerinden Necati Ateş ve milli forvet Cenk Tosun ile birlikte dev ekranda takip edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün gece oynanan Bayern Münih - Paris Saint-Germain (PSG) müsabakası, Türk futbolunun önemli isimleri Necati Ateş ve Cenk Tosun’un da katılımıyla dev ekrandan takip edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı için Pepsi tarafından düzenlenen özel maç izleme etkinliği, futbolseverleri bir araya getirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen gecede davetliler, Bayern Münih - PSG arasındaki yarı final rövanş karşılaşmasını eski milli futbolcu Necati Ateş ve Kasımpaşa forması giyen forvet Cenk Tosun’un katılımıyla dev ekrandan takip etti.

 

Necati Ateş ve Cenk Tosun’dan UEFA Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Gecenin özel konuklarından Necati Ateş ve Cenk Tosun etkinliğin atmosferine ve maça dair görüşlerini paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi atmosferinin her zaman çok özel olduğunu belirten Necati Ateş, "UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçların atmosferi hem sahadakiler hem de ekran başındakiler için her zaman bambaşkadır. Böylesine çekişmeli bir yarı finali bu kadar güzel bir atmosferde izlemek çok keyifliydi" dedi.

Tüm konuklarla birlikte heyecanlı bir 90 dakika yaşadıklarını dile getiren Cenk Tosun ise, "Futbolun en güzel yanlarından biri, farklı insanları aynı heyecanda buluşturması. Yarı final maçını izleme etkinliğinde çok keyifli, coşkulu ve futbol dolu bir ortam vardı" ifadesini kullandı.

 

VIBE Korosu, UEFA Şampiyonlar Ligi marşını seslendirdi

Başak Doğan şefliğinde sahne alan 40 kişilik VIBE Korosu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik marşı başta olmak üzere birçok özel repertuvar seslendirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca QR tahmin yarışması da gerçekleştirildi. Davetlilere yöneltilen sorulara hızlı ve doğru yanıt veren katılımcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için bileti sahibi oldu. 

 

Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Spor

Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Wings for Life World Run’a Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Milli Sporculardan Davet
Wings for Life World Run’a Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Milli Sporculardan Davet

Spor

Wings for Life World Run’a Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Milli Sporculardan Davet

Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi
Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi

Spor

Eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye edildi

15 Temmuz Spor Vadisi Açılış İçin Gün Sayıyor
15 Temmuz Spor Vadisi Açılış İçin Gün Sayıyor

Aktüel

15 Temmuz Spor Vadisi Açılış İçin Gün Sayıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23