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Spor Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor

Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Fransa'nın PSG takımına konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:24:51 -
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 6. haftası yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında son hafta karşılaşmaları, yarın ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, iddiasının bulunmadığı H Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)


9 Aralık Çarşamba:

20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)

20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)

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