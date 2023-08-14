  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu: İsrail - Slovakya- Fransa ise Yunanistan! Rövanş heyecanı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu: İsrail - Slovakya- Fransa ise Yunanistan! Rövanş heyecanı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 11:46:00 - 2023-08-14 12:34:03
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu: İsrail - Slovakya- Fransa ise Yunanistan! Rövanş heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu: İsrail'den, Fransa'ya ve Yunanistan' kadar rövanş heyecanı başlıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda 3-0 yendiği Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını konuk edecek.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu maç dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları geçen hafta tamamlanmıştı. Yarın taraflar arasında Hırvatistan'da oynanacak ilk maç sonrasında rövanş maçı ise 19 Ağustos Cumartesi günü Atina'da oynanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.00 Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Rakow (Polonya) (1-2)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Slovan Bratislava (Slovakya) (2-1)

20.00 Sparta Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-0)

20.00 Molde (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)

21.00 Galatasaray - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (3-0)

21.00 Baçka (Sırbistan) - Braga (Portekiz) (0-3)

21.30 Servette (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (1-2)

21.30 Sturm Graz (Avusturya) - PSV Eindhoven (Hollanda) (1-4)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23