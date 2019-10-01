Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta programı! İşte devler liginde günün maçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta programı bugün oynanacak olan karşılaşmalar ile başlıyor.

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, bugün ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün saat 22.00'de PSG'yi konuk edecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: Bugün: 19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) 19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 22.00 Galatasaray - PSG (Fransa) 22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan) 22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya) 22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya) Yarın: 19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya) 19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya) 22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya) 22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya) 22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa) 22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz) 22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere) 22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

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