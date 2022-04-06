Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları 6 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler ise yarı finale çıkan takımları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale çıktı?

Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu çift maç eleminasyon sistemine göre oynanıyor. Devler Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 6 Nisan Çarşamba akşamı tamamlanacak. Rövanşlar ise 12 ve 13 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ardından adını yarı finale yazdıran ekipler belli olacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

5 Nisan Salı akşamı alınan sonuçlar:

Benfica-Liverpool: 1-3

Manchester City-Atletico Madrid: 1-0

6 Nisan Çarşamba

​​​​​​​Chelsea-Real Madrid

Villarreal-Bayern Münih