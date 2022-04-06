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Spor Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar
Spor

Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar

Şampiyonlar Ligi organizasyonunu yakından takip edenler çeyrek final maçlarının ardından yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale hangi takımlar kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:01:00 -
Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları 6 Nisan Çarşamba akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler ise yarı finale çıkan takımları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yarı finale çıktı?

Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu çift maç eleminasyon sistemine göre oynanıyor. Devler Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 6 Nisan Çarşamba akşamı tamamlanacak. Rövanşlar ise 12 ve 13 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ardından adını yarı finale yazdıran ekipler belli olacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

5 Nisan Salı akşamı alınan sonuçlar:

Benfica-Liverpool:           1-3

Manchester City-Atletico Madrid:            1-0        

6 Nisan Çarşamba

​​​​​​​Chelsea-Real Madrid

Villarreal-Bayern Münih

Yarın hangi maçlar var?
Yarın hangi maçlar var?

Spor

Yarın hangi maçlar var?

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