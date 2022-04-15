Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı, rövanş maçlarının ardından tamamlandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool Villarreal ile karşılaşırken, yine İngiltere Lig ekiplerinden Manchester City, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalistler hangileri?

Çeyrek finalde büyük bir sürprize imza atan Villareal, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak yarı final biletini aldı. Londra'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak büyük bir avantajla rövanş karşılaşmasına çıkan Real Madrid, yarı final biletini uzatmada aldı.

Benfica takımını, Çeyrek finaldeki ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Liverpool, rövanş maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanırken Liverpool, ilk maçın skor avantajıyla tur biletini aldı. Atletico Madrid-Manchester City maçının kazananı Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz mi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinin şifresiz yayınlanması kararını aldı. Normalde yayın hakları Exxen’de iken, alınan karar ile kullanıcılar yarı final maçlarını TV8 ya da TV8,5 ekranlarından takip etmesi bekleniyor.

RTÜK, 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçı ne zaman?

Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.