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Spor Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda mı?
Spor

Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Günün maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 17:36:00 -
Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı 26 ve 27 Nisan tarihlerinde yaşanacak. Rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda mı?

Manchester City ile Real Madrid bu akşam TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma TV8,5'den şifresiz yayımlanacak.

Manchester City muhtemel 11’i: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid muhtemel 11’i: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Junior

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