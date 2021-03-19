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Spor Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Hamit Altıntop damgası!
Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Hamit Altıntop damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dev eşleşme kuralarına İstanbul'da oynanacak finalin elçisi olan Hamit Altıntop da katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:09:00 -
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Hamit Altıntop damgası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.

Kura çekimine, İstanbul'daki finalin elçisi olan eski futbolcu Hamit Altıntop da katıldı.

Hamit Altıntop'un kura çekimi öncesi açıklamaları şu şekilde: Ülkemi burada temsil ettiğim için mutluyum. Stadımız ve ülkemiz bu finale hazır. UEFA ile yakın çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız. 

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

Bayern Münih - PSG / Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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