Şampiyonlar Ligi H Grubu Başakşehir puanı kaç
Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi. Ancak maçın 17. dakikasında dördüncü hakem, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulundu. Bu çirkin davranışın ardından Başakşehir maçtan çekildi. Peki, Başakşehir’in kaç puanı var? | Başakşehir puan durumu
Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında Başakşehir deplasmanda Fransız ekibi PSG’ye konuk oldu. Maçın 17. dakikada Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo’ya ırkçı saldırıda bulundu. Bu çirkin davranışın ardından Başakşehir sahadan çekildi.
Başakşehir hakemin maçtan alınmaması durumunda sahaya çıkmayacağını açıkladı. UEFA hakem ekibini maçtan çekti. PSG-Başakşehir bu akşam (9 Aralık) saat 20.55’te kaldığı yerden devam edecek. Peki, Başakşehir’in kaç puanı var?
Şampiyonlar Ligi H Grubu Başakşehir puanı kaç