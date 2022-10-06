Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nde 3.hafta 4-5 Ekim tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise 5 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. 5 Ekim Çarşamba gecesi E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları:
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu
E Grubu
Salzburg-Dinamo Zagreb: 1-0
Chelsea-Milan:3-0
F Grubu
RB Leipzig-Celtic: 3-1
Real Madrid-Shakhtar: 2-1
G Grubu
Manchester City-Kopenhag: 5-0 Exxen
Sevilla-B.Dortmund: 1-4
H Grubu
Juventus-Maccabi Haifa: 3-1
Benfica-PSG: 1-1