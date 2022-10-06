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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde 3.hafta 4-5 Ekim tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise 5 Ekim Çarşamba akşamı oynanan maçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 00:01:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. 5 Ekim Çarşamba gecesi E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları:

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 5 Ekim Çarşamba | Şampiyonlar Ligi puan durumu

E Grubu

Salzburg-Dinamo Zagreb:            1-0

Chelsea-Milan:3-0

F Grubu

RB Leipzig-Celtic:             3-1

Real Madrid-Shakhtar:  2-1

G Grubu

Manchester City-Kopenhag:      5-0                           Exxen

Sevilla-B.Dortmund:             1-4    

H Grubu

Juventus-Maccabi Haifa:             3-1  

Benfica-PSG:     1-1           

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

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