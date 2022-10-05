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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise 4 Ekim Salı akşamı oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi gruplarında son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 00:12:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Üçüncü hafta maçları 4-5 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Peki, bugün kim hangi sonucu aldı?

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

A Grubu

Liverpool-Rangers:         2-0             

Ajax-Napoli:      1-6           

B Grubu

Porto-B.Leverkusen:     2-0         

Club Brugge-Atletico Madrid:    2-0

C Grubu

Bayern Münih-Viktoria Plzen:   5-0       

Inter-Barcelona:              1-0   

D Grubu

Marsilya-Sporting CP:    4-1        

E.Frankfurt-Tottenham:              0-0   

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