Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı. Futbolseverler ise 4 Ekim Salı akşamı oynanan maçların sonuçlarını ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi gruplarında son durum nedir?
Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Üçüncü hafta maçları 4-5 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Peki, bugün kim hangi sonucu aldı?
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı
A Grubu
Liverpool-Rangers: 2-0
Ajax-Napoli: 1-6
B Grubu
Porto-B.Leverkusen: 2-0
Club Brugge-Atletico Madrid: 2-0
C Grubu
Bayern Münih-Viktoria Plzen: 5-0
Inter-Barcelona: 1-0
D Grubu
Marsilya-Sporting CP: 4-1
E.Frankfurt-Tottenham: 0-0