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Sosyal Medya “Şampiyonlar Ligi” fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Sosyal Medya

“Şampiyonlar Ligi” fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 14:18:00 - 2023-11-29 14:23:41
"Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca Özlem ve eşi Tayyar Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Hakimlik, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirdi.

Öz ailesine de yurt dışına çıkış yasağı

24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

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