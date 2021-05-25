Salgın nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'nda oynanmasına karar verilmişti. Bu gelişmenin üzerine futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalinin tarihinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım devam ediyor. Söz konusu finalde iki İngiliz kulübü olan Manchester City ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finalinde seyirci olacak mı?

Şampiyonlar Ligi finalinde seyirci olacak mı?

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi finaline kaç gün kaldı?

Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.