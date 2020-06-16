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Spor

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman yapılacak? 2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

UEFA’nın Avrupa kupaları konusunda yarın yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi belli oldu. İstanbul’un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:09:00 - 2020-06-16 15:10:01
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman yapılacak? 2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı, covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ertelenmişti. Futbolseverler, 'Şampiyonlar Ligi final maçı nerede ve ne zaman oynanacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

UEFA’nın Avrupa kupaları konusunda yarın yapacağı kritik zirve öncesi dev finalin yeni adresi belli oldu. İstanbul’un 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği, 2021 sezonuna ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA’ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. UEFA’da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon’a verildi. UEFA, Türkiye’nin isteği üzerine de 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul’a verdi.

 

 

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