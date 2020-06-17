Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'da

İSTANBUL (AA) - UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Portekiz'in başkenti Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkında nihai karar verildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final, yarı final ve final maçlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacağı açıklandı.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.





- Son 16 turu maçlarının yeri belli değil





17 ve 18 Mart'ta oynanması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

UEFA, 7-8 Ağustos'taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimali üzerinde çalışıyor.

Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea- Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek final bileti alan son 4 takım belli olacak.





- Portekiz'deki son durum





Portekiz hükümeti dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522'ye çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336'ya çıktığı kaydedildi.



Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.