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Spor Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City Chelsea maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Türkiye'de oynanması gereken Şampiyonlar Ligi finali, salgın sebebiyle Portekiz'in Porto kentine alındı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman saat kaçta? Manchester City Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:16:00 -
Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bu akşam belli olacak. Peki, Manchester City-Chelsea maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

İki İngiliz kulübünün karşı karşıya geleceği final maçı Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

Chelsea’nin üstünlüğü bulunuyor

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı. 

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