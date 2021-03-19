Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu. Hamit Altıntop:, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız.''

İşte eşleşmeler

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Münih-Paris SG

Real Madrid-Liverpool

Hangi tarihlerde oynanacak

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.