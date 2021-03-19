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Spor Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kurayı eski milli futbolcu TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un çektiği Şampiyonlar Ligi'nde kritik eşleşmeler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 14:34:00 -
Şampiyonlar Ligi Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu. Hamit Altıntop:, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız.''

İşte eşleşmeler

Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-Paris SG
Real Madrid-Liverpool

Hangi tarihlerde oynanacak

Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.

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