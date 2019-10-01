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Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray’ın grubunda son durum

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta başladı. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde PSG ile karşılaştı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda puan durumu…

01 Ekim 2019 Salı 23:57
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray’ın grubunda son durum

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta başladı. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde PSG ile karşılaştı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda puan durumu…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid-Club Brugge ve Galatasaray-PSG maçları oynandı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda oynanan 2. hafta maçları ve oluşan puan durumu…

İşte, gecenin sonuçları

Real Madrid-Club Brugge: 2-2

Galatasaray-PSG

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

A Grubu 3. hafta fikstürü

22 Ekim Salı

22.00 Club Brugge-PSG

22.00 Galatasaray-Real Madrid  

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 23:57
  1. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu!
  2. Galatasaray’ın grubunda son durum
  3. Galatasaray
  4. PSG
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  6. Şampiyonlar Ligi A Grubu

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