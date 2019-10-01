Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! İşte, Galatasaray’ın grubunda son durum
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta başladı. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde PSG ile karşılaştı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda puan durumu…01 Ekim 2019 Salı 23:57
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta başladı. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray evinde PSG ile karşılaştı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda puan durumu…
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid-Club Brugge ve Galatasaray-PSG maçları oynandı. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda oynanan 2. hafta maçları ve oluşan puan durumu…
İşte, gecenin sonuçları
Real Madrid-Club Brugge: 2-2
Galatasaray-PSG
Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu
A Grubu 3. hafta fikstürü
22 Ekim Salı
22.00 Club Brugge-PSG
22.00 Galatasaray-Real Madrid
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