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Spor Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?
Spor

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ın taraftarları Şampiyonlar Ligi 2021-2022 için büyük heyecan yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara katılma hakkı elden Beşiktaş, devler arasında mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Lig’i rakipleri ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:46:00 -
Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara katılma hakkı elde eden Beşiktaş’ın taraftarları, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini merak ediyor. Avrupa Lig’lerinin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimine ilişkin aramlar sıklaştı.

Şampiyonlar Ligi 2021-2022’de ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’ın rakipleri kura çekimiyle belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Lig’i rakipleri ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının 26 Ağustos 2021 tarihinde çekileceği açıklandı. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında başlayıp 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde sona erecek. Şampiyonlar Ligi 2021-2022 finali ise 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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