Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?
Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ın taraftarları Şampiyonlar Ligi 2021-2022 için büyük heyecan yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara katılma hakkı elden Beşiktaş, devler arasında mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Lig’i rakipleri ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara katılma hakkı elde eden Beşiktaş’ın taraftarları, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini merak ediyor. Avrupa Lig’lerinin sona ermesiyle birlikte arama motorlarında Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimine ilişkin aramlar sıklaştı.
Şampiyonlar Ligi 2021-2022’de ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş’ın rakipleri kura çekimiyle belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Lig’i rakipleri ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi 2021-2022 kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının 26 Ağustos 2021 tarihinde çekileceği açıklandı. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında başlayıp 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde sona erecek. Şampiyonlar Ligi 2021-2022 finali ise 28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.