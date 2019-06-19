Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.



Ligde 2. eleme turu kura çekimi,İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle: Lig Yolu Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan)

PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre) Şampiyonlar Yolu Astana (Kazakistan) / Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) BATE (Belarus) / Piast Gliwice (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Rosenborg (Norveç) The New Saints (Galler) / Ön eleme turu kazananı - Kopenhag (Danimarka) Ferencvaros (Macaristan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dudelange (Lüksemburg) / Valletta (Malta) Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) / Riga (Letonya) - Partizani (Arnavutluk) / Karabağ (Azerbaycan) Sheriff (Moldova) / Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Celtic (İskoçya) / Saraybosna (Bosna Hersek) - Nomme Kalju (Estonya) / Şkendiya (Kuzey Makedonya) Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya) / HB Torshavn (Faroe Adaları) Slovan Bratislava (Slovakya) / Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan) / AIK (İsveç)

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