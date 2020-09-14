Futbolun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’ni milyonlar yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyenler fikstürleri, puan durumlarını ve gol krallığı yarışını yakından takip ediyor. Devler Ligi maçlarını izlemek isteyenler ise maçların hangi kanaldan yayınlandığını, maçların şifreli mi yayınlandığını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi haftanın maçları

2019-2020 sezonu hem uluslararası futbol organizasyonlarını hem de ulusal ligleri etkiledi. 2020-2021 sezonu içinse hem ülkemizde hem de uluslararası organizasyonlarda önemli tedbirler alındı. Spor müsabakaları alınan tedbirlerle oynanmaya başladı. Sporseverler Şampiyonlar Ligi fikstürünü nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Bunun için Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesine göz atabileceğiniz gibi futbol müsabakalarına yönelik haber ve istatistik barındıran sitelere göz atabilirsiniz. Ayrıca arama motorlarından da fikstür ve puan durumlarına ulaşabilirsiniz.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1 Ekim 2020'de yapılacak. Pandemi sebebiyle kura çekimlerinde özel tedbirler alınacak. Avrupa Ligi kuraları ise 2 Ekim 2020'de çekilecek.

Şampiyonlar Ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edenler sonuçlar kadar puan durumlarını da yakından incelemek istiyor. Şampiyonlar Ligi puan durumlarına spor sitelerinden, arama motorlarından. spor uygulamalarından ve Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izle

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda | Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayıncı kuruluşunun hangi kanal olduğu merak ediliyor. Devler Ligi maçları Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bein Sports’tan maç izleyebilmek için üyelik gerekiyor. Bunun içinse aylık, yıllık ya da tek maç satın al aboneliklerinden birini tercih edebilirsiniz. Vatandaşlar maçları internetten şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Ancak karşılaşmaları Bein Sports dışında hiçbir internet sitesi yasal olarak yayınlama hakkında sahip değildir.

Şampiyonlar Ligi sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde oynana maçlar ve alınan sonuçları maçın ardından pek çok siteden öğrenebilirsiniz. Bein Sports internet sitesinden Şampiyonlar Ligi puan durumuna, alınan sonuçlara, fikstürlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca başka spor yayını yapan sitelerden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim?

Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyonun kim olduğu da sık sık araştırılıyor. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi final maçı gecikmeli olarak oynandı. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alman ekibi Bayern Münih oldu. Bayern Münih finalde PSG’yi mağlup ederek kupaya uzandı.

Şampiyonlar Ligi 2021 finali nerede oynanacak?

Pek çok futbolsever 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağını merak ediyor. 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman 2020 - 2021

Şampiyonlar Ligi takvimi 2020-2021 | Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maç takvimini merak etmeye başladı. İşte, 2020-2021 Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar

27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar

3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar

24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar

1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar

8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar

13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar

4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final-İstanbul.

Şampiyonlar Ligi şampiyonları listesi | En çok hangi takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu?

İlk kez 1955 yılında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımların tarih boyunca şampiyonluk yaşadığı merak ediliyor. İşte, en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kulüpler:

1955-1956 Real Madrid

1956-1957 Real Madrid

1957-1958 Real Madrid

1958-1959 Real Madrid

1959-1960 Real Madrid

1960-1961 Benfica

1961-1962 Benfica

1962-1963 Milan

1963-1964 Inter

1964-1965 Inter

1965-1966 Real Madrid

1966-1967 Celtic

1967-1968 Manchester United

1968-1969 Milan

1969-1970 Feyenoord

1970-1971 Ajax

1917-1972 Ajax

1972-1973 Ajax

1973-1974 Bayern München

1974-1975 Bayern München

1975-1976 Bayern München

1976-1977 Liverpool

1977-1978 Liverpool

1978-1979 Nottingham Forest

1979-1980 Nottingham Forest

1980-1981 Liverpool

1981-1982 Aston Villa

1982-1983 Hamburg

1983-1984 Liverpool

1984-1985 Juventus

1985-1986 Steaua București

1986-1987 Porto

1987-1988 PSV

1988-1989 Milan

1989-1990 Milan

1990-1991 Crvena zvezda

1991-1992 Barcelona

1992-1993 Marsilya

1993-1994 Milan

1994-1995 Ajax

1995-1996 Juventus

1996-1997 Borussia Dortmund

1997-1998 Real Madrid

1998-1999 Manchester United

1999-2000 Real Madrid

2000-2001 Bayern München

2001-2002 Real Madrid

2002-2003 Milan

2003-2004 Porto

2004-2005 Liverpool

2005-2006 Barcelona

2006-2007 Milan

2007-2008 Manchester United

2008-2009 Barcelona

2009-2010 Inter

2010-2011 Barcelona

2011-2012 Chelsea

2012-2013 Bayern München

2013-2014 Real Madrid

2014-2015 Barcelona

2015-2016 Real Madrid

2016-2017 Real Madrid

2017-2018 Real Madrid

2018-2019 Liverpool

2019-2020 Bayern München

Şimdiye kadar kupayı 13 kez Real Madrid, 7 kez Milan ve 6 kez Bayern Münih kazandı.