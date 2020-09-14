Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi fikstür | Koronavirüs salgını bu yıl futbolu da etkiledi. Fikstürler alıştığımız düzenin dışına çıktı. Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip edenler maçların ne zaman başlayacağını, fikstürü, puan durumlarını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Canlı Şampiyonlar Ligi maçı izle | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçları | Şampiyonlar Ligi puan durumu.
Futbolun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’ni milyonlar yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyenler fikstürleri, puan durumlarını ve gol krallığı yarışını yakından takip ediyor. Devler Ligi maçlarını izlemek isteyenler ise maçların hangi kanaldan yayınlandığını, maçların şifreli mi yayınlandığını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi haftanın maçları
2019-2020 sezonu hem uluslararası futbol organizasyonlarını hem de ulusal ligleri etkiledi. 2020-2021 sezonu içinse hem ülkemizde hem de uluslararası organizasyonlarda önemli tedbirler alındı. Spor müsabakaları alınan tedbirlerle oynanmaya başladı. Sporseverler Şampiyonlar Ligi fikstürünü nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Bunun için Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesine göz atabileceğiniz gibi futbol müsabakalarına yönelik haber ve istatistik barındıran sitelere göz atabilirsiniz. Ayrıca arama motorlarından da fikstür ve puan durumlarına ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ VE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1 Ekim 2020'de yapılacak. Pandemi sebebiyle kura çekimlerinde özel tedbirler alınacak. Avrupa Ligi kuraları ise 2 Ekim 2020'de çekilecek.
Şampiyonlar Ligi puan durumu
Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edenler sonuçlar kadar puan durumlarını da yakından incelemek istiyor. Şampiyonlar Ligi puan durumlarına spor sitelerinden, arama motorlarından. spor uygulamalarından ve Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izle
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda | Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayıncı kuruluşunun hangi kanal olduğu merak ediliyor. Devler Ligi maçları Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bein Sports’tan maç izleyebilmek için üyelik gerekiyor. Bunun içinse aylık, yıllık ya da tek maç satın al aboneliklerinden birini tercih edebilirsiniz. Vatandaşlar maçları internetten şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Ancak karşılaşmaları Bein Sports dışında hiçbir internet sitesi yasal olarak yayınlama hakkında sahip değildir.
Şampiyonlar Ligi sonuçları
Şampiyonlar Ligi’nde oynana maçlar ve alınan sonuçları maçın ardından pek çok siteden öğrenebilirsiniz. Bein Sports internet sitesinden Şampiyonlar Ligi puan durumuna, alınan sonuçlara, fikstürlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca başka spor yayını yapan sitelerden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim?
Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyonun kim olduğu da sık sık araştırılıyor. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi final maçı gecikmeli olarak oynandı. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Alman ekibi Bayern Münih oldu. Bayern Münih finalde PSG’yi mağlup ederek kupaya uzandı.
Şampiyonlar Ligi 2021 finali nerede oynanacak?
Pek çok futbolsever 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağını merak ediyor. 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman 2020 - 2021
Şampiyonlar Ligi takvimi 2020-2021 | Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maç takvimini merak etmeye başladı. İşte, 2020-2021 Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar
16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar
27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final-İstanbul.
Şampiyonlar Ligi şampiyonları listesi | En çok hangi takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu?
İlk kez 1955 yılında düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımların tarih boyunca şampiyonluk yaşadığı merak ediliyor. İşte, en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kulüpler:
1955-1956 Real Madrid
1956-1957 Real Madrid
1957-1958 Real Madrid
1958-1959 Real Madrid
1959-1960 Real Madrid
1960-1961 Benfica
1961-1962 Benfica
1962-1963 Milan
1963-1964 Inter
1964-1965 Inter
1965-1966 Real Madrid
1966-1967 Celtic
1967-1968 Manchester United
1968-1969 Milan
1969-1970 Feyenoord
1970-1971 Ajax
1917-1972 Ajax
1972-1973 Ajax
1973-1974 Bayern München
1974-1975 Bayern München
1975-1976 Bayern München
1976-1977 Liverpool
1977-1978 Liverpool
1978-1979 Nottingham Forest
1979-1980 Nottingham Forest
1980-1981 Liverpool
1981-1982 Aston Villa
1982-1983 Hamburg
1983-1984 Liverpool
1984-1985 Juventus
1985-1986 Steaua București
1986-1987 Porto
1987-1988 PSV
1988-1989 Milan
1989-1990 Milan
1990-1991 Crvena zvezda
1991-1992 Barcelona
1992-1993 Marsilya
1993-1994 Milan
1994-1995 Ajax
1995-1996 Juventus
1996-1997 Borussia Dortmund
1997-1998 Real Madrid
1998-1999 Manchester United
1999-2000 Real Madrid
2000-2001 Bayern München
2001-2002 Real Madrid
2002-2003 Milan
2003-2004 Porto
2004-2005 Liverpool
2005-2006 Barcelona
2006-2007 Milan
2007-2008 Manchester United
2008-2009 Barcelona
2009-2010 Inter
2010-2011 Barcelona
2011-2012 Chelsea
2012-2013 Bayern München
2013-2014 Real Madrid
2014-2015 Barcelona
2015-2016 Real Madrid
2016-2017 Real Madrid
2017-2018 Real Madrid
2018-2019 Liverpool
2019-2020 Bayern München
Şimdiye kadar kupayı 13 kez Real Madrid, 7 kez Milan ve 6 kez Bayern Münih kazandı.