0553 313 94 23

Şampiyonlar büyük coşku ile karşılandı

Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Ligi 6’lı finallerinden namağlup ayrılarak 1.

26 Mart 2019 Salı 13:54
Şampiyonlar büyük coşku ile karşılandı

Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Ligi 6’lı finallerinden namağlup ayrılarak 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Şampiyonlar Düzce’de büyük bir coşku ile karşılandılar.


Düzce Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, büyük bir başarı elde etti. Kadınlar Basketbol Ligi 6’lı finallerinde Fenerbahçe, Emlak Konut, İzmir Büyükşehir Belediye, Giresun Üniversitesi ve BOTAŞ gibi takımlarla Adana’da karşılaşan Düzce ekibi müsabakalardan namağlup ayrılarak hem şampiyon oldu hem de 1. Lig’e çıkma başarısını gösterdiler.



Coşkulu karşılama


Adana’da yapılan finallerde şampiyon olan kadın basketbol takımı Düzce’de meşale ve konfetilerle karşılandı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, başkan yardımcıları ve sporcular tarafından karşılanan kadın basketbol takımında sevinç hakimdi. Başkan Ay, sporcuları tek tek tebrik etti.



Başkan Ay: "Bütçeleri çok yüksek takıları yendiler"


Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediyesi’nin şampiyon diye ilan edilmesinin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek "Çocuklarla birlikte orada kupayı aldık. Kızlarımız 1. Lig’e çıktılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe gibi, Emlak Konut gibi, BOTAŞ gibi bütçeleri çok yüksek olan kulüplerin arasından sıyrılarak buraya geldiler. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Azmin sonucu bu" diye konuştu.



Albayrak: "Düzce’ye hiç şans verilmiyordu, ama başardılar"


Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, ise çocukların 7 yıldır birlikte çalıştıklarını ve Düzce’nin çocukları olduğunu ifade ederek "Yüzde 90 tamamen Düzce’nin çocuklarının olduğu bir takımımız var. 6’lı finallerde Fenerbahçe, BOTAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Giresun Üniversitesi ve Emlak Konut’un içerisinden Düzce’ye baktığınızda hiçbir şans verilmiyordu ama hepsini birer birer yenerek kupayı kaldırmak bize nasip oldu. Bu kupayı kaldırmak bize yetmez, alttan gelen çocuklarımız da bu sene Türkiye Şampiyonu olacaklar. Normalde çok kolay değil ama ortaokullarda ve 14 yaş grubunda, 18’de de final oynarız diye düşünüyorum. Aynı kadronun içinden en az 10 tanesinin 3-4 sene sonra Süper Lig kadrosunda oynayacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Kıran: "Bu kupa için çok çalıştık"


Takımın kaptanı Ronahi Zilan Kıran, çok mutlu olduğunu belirterek "O şampiyonaya giderken de bu kupayı çok istedik. Ve bu kupa için çok çalıştık. Hem okulumuzu hem de antrenmanlarımızı eksik etmeden sürekli çalışmaya çalıştık ve elimizden geldiğince de bu başardığımızı görüyorum. Çok istedik başardık" dedi. Kıran seneye hedeflerinin de önce TKB’de kalıp sonra Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.


Spor yapan insanın eğitimde de başarılı olabileceğini işaret eden Kıran konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Bence spor yapan bir insanın zaten ahlaklı bir insan olduğu için ders ahlakı, dışarıdaki ahlakı yüksek oluyor. Daha disiplinli olduğu için daha rahat çalışıyor. Ben kesinlikle spor yapan bir insanın eğitimde de başarılı olabileceğini düşünüyorum."


Genç sporcular kutlamalarla birlikte mangal partisi yaparak etkinliği sonlandırdılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    2. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    3. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    4. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    5. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    6. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    7. 12 saniyede 150 TL çaldı
    8. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    10. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    11. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    12. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    13. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    14. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    15. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    16. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    17. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    18. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    20. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    21. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    22. Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve..
    23. "Anlayışımda hizmette siyaset olmaz"
    24. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    25. Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden..
    26. "Sondaj gemisinden bir iki hafta..
    27. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    28. Antalya’da market farelerine suçüstü
    29. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!