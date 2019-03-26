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Şampiyon Sporcular Rektörle Buluştu

Türkiye Üniversiteler arası Kick Boks şampiyonasında şampiyon olan Balıkesir Üniversitesi sporcuları, Rektör İlter Kuş’u makamında ziyaret ettiler.

26 Mart 2019 Salı 13:39
Şampiyon Sporcular Rektörle Buluştu

Türkiye Üniversiteler arası Kick Boks şampiyonasında şampiyon olan Balıkesir Üniversitesi sporcuları, Rektör İlter Kuş’u makamında ziyaret ettiler.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına bireysel dalda elde ettiği 4 birinciliğin yanı sıra takım olarak da 3 Türkiye Şampiyonluğu ile damga vuran Balıkesir Üniversitesi Kick Boks Takımı kupalarıyla birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret etti.


Balıkesir Üniversitesi Kick Boks Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla, Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada; K-1 erkekler ve KickLight erkekler branşları ile genel klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada; K-1 branşın da Balıkesir Üniversitesinden İsa Göçmen ve Fesih Binikli birinci, Selçuk Avşar ikinci Ahmet Teke de üçüncü oldu. KickLight branşında ise Miraç Gencebay ve Bilal Dural rakiplerini geride bırakarak birinci olma başarısı gösterdi.


2017-2018 Türkiye şampiyonluğunun ardından 2018-2019 yılında da Türkiye şampiyonluğunu kazanan Balıkesir Üniversitesi Kick Boks takımı, üst üste ikinci kez şampiyon olarak unvanını korumuş ve 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek ’EUSA Avrupa Üniversiteler Şampiyonasın’ da Türkiyeyi temsil etme hakkı kazandı.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, şampiyonada K-1 erkekler ve KickLight erkekler branşları ile genel klasmanda Türkiye Şampiyonu olan Balıkesir Üniversitesi Kick Boks Takımını başarılarından dolayı kutladı. Balıkesir Üniversitesinin adını başarılarla duyurmaya devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, emeklerinden dolayı takım sorumlularına ve antrenörlerine de teşekkür etti. Takım sorumluları ve antrenörleri de kendilerine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkürlerini sundu. Ziyaret programı, şampiyonluk kupaları ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V. Dr. Öğr. Üyesi Hakan Önal’ın da yer aldığı ziyarete; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uysal, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nahit Özdayı, Dr.Öğr. Üyesi Ali Naci Arıkan, Takım Antrenörü Ender Yeşilyurt ve sporcular katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:39
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