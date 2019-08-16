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Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!

Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:52
Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. 

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugün 39. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

YUKATEL DENİZLİSPOR - GALATASARAY

STAT: Atatürk
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Zakarya, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Jimmy, Belhanda, Seri, Babel, Diagne. 
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:52
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