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’Şampiyon’ seyirciden tam not aldı

Menteşe Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibinin sahnelediği “Şampiyon” tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
’Şampiyon’ seyirciden tam not aldı

Menteşe Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibinin sahnelediği “Şampiyon” tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde


sahnelenen oyuna, çocuklar kadar yetişkinlerde büyük ilgi gösterdi.


Sınıfını spor müsabakalarına hazırlayan Nusret Hoca’nın birbirinden farklı öğrencilerini tek bir amaç uğruna birleştirmesini konu alan “Şampiyon” adlı tiyatro gösterisinde, çocukların performansı seyirciden tam not aldı.


Menteşe Belediyesi’nin yaz döneminde ücretsiz verdiği tiyatro kursuna katılan çocukların, 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlandığı oyunu, Can Alıntaş yazıp yönetti, İlayda Yavuz ve Sinan Öz hazırladı.


Tiyatroseverlerden tam not alan “Şampiyon” adlı tiyatro oyunu sonrası çocuklara, Menteşe Belediyesi tarafından Nutuk hediye edildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
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