Şampiyon olması için Trabzonspor’un kaç puan lazım? Trabzonspor’un kaç puanı var?

Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, borda mavili takımın böylelikle 73 puanı oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda bir şampiyon gibi, tamamen rakip sahada oynadık. Her türlü şutu, pozisyonu denedik ama olmadı. İkinci yarıda oynanan oyun bir şampiyon oyunu. Şampiyonluk yolunda 5 puan lazımdı, bugün 4'e indi. Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var."

Şampiyon olması için Trabzonspor’un kaç puan lazım?

"Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa.Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir."