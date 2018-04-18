Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Şampiyon olmamamız için bir neden yok'

Ali Koç, "Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. 1'inci ve 4'üncü arasında sadece 3 puan fark var. Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:19
'Şampiyon olmamamız için bir neden yok'

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, kongre çalışmaları kapsamında Fenerbahçeli Kürekçiler ile bir araya geldi. Koç, Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana milli takımların iskeletini oluşturduğunu ve her branşta hedefleri olan bir spor kulubü olduğunu dile getirdi.

104 yılı geride bırakan Fenerbahçe Kürek Şubesini tebrik eden Ali Koç, "Geçtiğimiz hafta sonu Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nı 12 madalya ile tamamlayan milli takımımıza, 5 madalya ile büyük katkı sağlayan Fenerbahçe Kürek Takımımız, bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İyi ki varsınız. Fenerbahçemiz, kurulduğu günden bu yana öncü ve örnek olan, milli takımlarda en fazla sporcusu bulunan, milli takımların iskeletini oluşturan bir spor kulübü. Kürek, yelken, boks, masa tenisi, yüzme, voleybol, basketbol ile Türk sporunun lokomotifi. Her branşta var olan, hedefleri olan bir kulüp. Bunlar olmadan Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan sizlersiniz" dedi.

"SPORCU FABRİKASI OLMALIYIZ"

Olimpik şubeleri Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazanacak seviyeye getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ali Koç, "Başkanımızın olimpik branşlar konusundaki Fenerbahçe'yi en iddialı ve başarılı olması yönündeki vizyonu önemlidir. Bizler de bunu bir adım öne çıkarmalı, sporcu fabrikası olmalıyız. Her bir branşı Türk gençleri için cazibe merkezi haline getirmek en önemli amacımız olacak" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Fenerbahçe için çok önemli haftalara girildiğini dile getiren Ali Koç, "Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. 1'inci ve 4'üncü arasında sadece 3 puan fark var. Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz. Euroleague'de play off'tayız. Lütfen inancınızı, dualarınızı enerjinizi sahaya odaklayın, bırakın seçimi, seçim hiç önemli değil. Bu önemli süreçte, omuz omuza Fenerbahçemizin en büyük itici gücü olalım" şeklinde konuştu.

Ali Koç, sözlerini, 12-13 Mayıs tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da yapılacak Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasında mücadele edecek kürekçilere başarı dilekleriyle tamamladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:19
  1. Fenerbahçe
  2. ali koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek