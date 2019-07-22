Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez şampiyonluk için iddialı bir takım kurduklarını Afyon ve Bolu kamplarından sonra gerek görülmesi halinde 1-2 takviye ile transferi kapatacaklarını açıkladı.

Bu sezon 2. lig kırmızı grupta mücadele edecek Bandırmaspor’da dış transfer çalışmalarında sona gelindi. Asbaşkan Onur Göçmez, sponsorluk ve reklam desteği konusunda bölgedeki firmalara çağrı yaptı.

Bandırmaspor son olarak Samsunspor’dan deneyimli orta saha oyuncusu İrfan Başaran ile kadrosunu güçlendirdi.

Geçen yıl attığı gollerle takımın ligde tutunmasında büyük katkı yapan Batuhan Karadeniz ile de sözleşme yenileyen Bandırmaspor 15’e yakın yeni futbolcu transferi yaptı.

"Şampiyon olacak bir takım kuruyoruz"

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez şampiyonluk için iddialı bir takım kurduklarını Afyon ve Bolu kamplarından sonra gerek görülmesi halinde 1-2 takviye ile transferi kapatacaklarını açıkladı.

Bir yanda güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını belirten Göçmez diğer yanda kulübün gelecekte de isimlerden bağımsız güçlü bir finansal yapıya sahip olabilmesi ve bunun sürdürülebilir olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

"Şampiyonluk yolunda firmalarımızın da desteği önemli"

Bandırmaspor Asbaşkanı, sürdürülebilir başarı için gerekli gelir oluşturma konusunda sponsorluk çalışmalarıyla ilgili görüşmelerin yapıldığını vurguladı. Göçmez; Bandırma ve çevresinde faaliyet gösteren firmalara da kulübe destek çağrısı yaptı. Güçlü sponsor ve reklam desteklerin önemine vurgu yapan Göçmez, "Yazacağımız şampiyonluk hikayesinde firmalarımızın da katkılarını bekliyoruz" diye konuştu.

Sezona özel ‘bandırmalıyız’ formaları

Onur Göçmez “Kombine kartlara ve bu seneye özel basılan ‘bandırmalıyız’ formalarına da büyük bir ilgi var. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz, güçlerini hep yanımızda hissetmek istiyoruz" dedi.