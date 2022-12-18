Şampiyon Messi ve arkadaşları! Kupa Arjantin'in

2022 Katar Dünya Kupası’nın sahibi normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 geçilen maçta penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 yenen Arjantin şampiyonluğu kazandı. Katar’daki dev mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokolden takip etti.

Müsabakaya çok etkili başlayan Arjantin 23. dakikada Lionel Messi’nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Angel Di Maria’nın yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Arjantin’de bu golün ardından 36. dakikada sahanın en iyilerinden olan Di Maria yine sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Çok etkisiz bir futbol oynayan ve 40 dakikalık bölümde kaleye şut dahi atamayan Fransa Milli Takımında Didier Deschamps oyuna müdahale etti ve 41. dakikada Dembele ve Giroud’u çıkartarak yerlerine Fas maçının yıldız isimleri olan Thuram ve Kolo tercihini yaptı.

Rakibine karşı ilk yarıda gol bulmak isteyen Fransızlar, 45+2. dakikada müsait bir pozisyondan yararlanamadılar ve ilk yarıda Arjantin soyunma odasına 2-0 önde girdi. 68. dakikada Griezmann’ın korner atışına iyi yükselen Kolo’nun kafa vuruşu auta gitti. 71. dakikada ceza sahasına hızla giren Mbappe’nin sert vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı. 73. dakikada Messi’nin pasında Fernandez’in bekletmeden vuruşu kaleci Loris’te kaldı. 78. dakikada Otamendi’nin Kolo’ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Mbappe topu ağlara gönderdi: 2-1. 82. dakikada yine sahneye çıkan Mbappe topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadelenin 90 dakikalık bölümü 2-2 sona erdi. Uzatma dakikalarında Messi ve Mbappe’nin karşılıklı golleriyle müsabakanın uzatma bölümü 3-3 sona erdi. Arjantin’in penaltı gollerini Messi, Dybala, Paredes ve Montiel attı. Fransa’nın golünü Mbappe ve Kolo atarken, Coman ve Tchouaméni penaltı atışını kaçırdı ve mücadele toplamda 7-5 Arjantin’in galibiyetiyle sona erdi.