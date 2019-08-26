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Şampiyon inek sahibini Almanya’ya gönderecek

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, damızlık inek yarışması düzenleyecek.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:44
Şampiyon inek sahibini Almanya’ya gönderecek

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, damızlık inek yarışması düzenleyecek. Yarışın birincisi şampiyon inek sahibine Almanya gezisi kazandıracak.


Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 5 Eylül 2019 tarihinde Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarında düzenlenecek 3. Damızlık İnek Yarışmasının kentte kaliteli damızlık özelliğe sahip sığır yetiştiriciliği yapan üyeleri ödüllendirmek ve teşvik etmek için yapılacağını, ayrıca üyelerin yetiştirdiği kaliteli damızlık özelliğe sahip damızlık inek ve düveleri bölge ve ülke genelinde tanıtmak için düzenlendiklerini açıkladı.


Durgun, yapılacak olan damızlık inek yarışmasına birlik üyelerini ve tüm yetiştiricileri davet ettiğini söyleyerek, “Damızlık birliği üyesi olmak, Holstein ırkı damızlık ineğe sahip olmak, Yarışmaya katılmak isteyenlerin 30 Ağustos 2019 tarihinden önce başvuruda bulunmaları. Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır. Ön eleme yetiştiricinin ahırında yapılacaktır. Ön elemeyi geçen 8 Holstein inek katılacaktır. Yarışma günü ineklerin nakliyesi birliğimiz tarafından sağlanacaktır. Yarışma anında yetiştiriciler ineklerinin yanında olacaktır. Yarışmaya katılan inekler uzman kişiler tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Yarışma birincisi ineğin sahibi 13-17 Kasım 2019 tarihinde Almanya’da düzenlenen Agritechnica Fuarına ve çiftlik gezisine tüm masrafları DLG Fuarcılık tarafından karşılanarak gitme hakkı kazanacaktır. Dereceye giren diğer ineklerin sahiplerine de sürpriz hediyeler verilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:44
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