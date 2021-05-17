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Spor Şampiyon Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Spor

Şampiyon Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, günü dinlenerek geçirdi. Beşiktaşlı oyuncular, gün boyunca sosyal medya paylaşımlarında şampiyonluğun sevincini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 07:13:00 -
Şampiyon Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştirecek.

Göztepe maçının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda, takım otobüsünde ve kaldıkları otelde büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılar, gün boyunca sevinçlerini sürdürdü.

Şampiyonluğun belli olmasından hemen sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Beşiktaş Kulübü, yeni paylaşımlar yaptı.

Kulüp, Twitter hesabından "Şampiyonluğa giden yol" başlığıyla bir videonun yanı sıra Rachid Ghezzal'in Göztepe karşısındaki penaltı vuruşu ile "Alkışlayın Şampiyonu" görseli paylaştı.

Siyah-beyazlı oyuncular da gün boyunca sevinç paylaşımları yaptı.

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