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Spor

Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:23:00 -
Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta transferde çalışmalar sürüyor.

Rota tekrar Livaja'ya çevrildi!

Siyah beyazlı ekip son olarak Hajduk Split'te 4 aylık sözleşme imzalayan ve şuan sözleşmesi sona erecek olan Livaja için girişimlere başladı. Beşiktaş kurmayları Livaja'yı görüşmeye çağırdığı ve önümüzdeki haftalar futbolcuyla görüntülü görüşme gerçekleşireceği belirtildi.

Livaja bu sezon 13 maçta 4 gol 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Timetürk

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