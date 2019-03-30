Şampiyon Beşiktaş Mogaz, taraftarlarıyla buluştu



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, sahasındaki Beykoz Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarıyla buluştu. Süper Lig'in 21. haftasında, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, ilk yarısı 17-17 beraberlikle biten mücadeleyi 32-31 kazandı. Ligdeki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, bu sonuçla 19. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı oyuncular, maç sonunda hem galibiyeti hem de kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 36-27 yenerek bitime 6 hafta kala üst üste 11'inci, toplamda ise 15. lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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