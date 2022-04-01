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Spor Şampi Trabzonspor, gelecek sezonu da inşa ediyor!
Spor

Şampi Trabzonspor, gelecek sezonu da inşa ediyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un daha önce de kadrosuna katmak için uğraştığı Cristian Tello transferini bitirdiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:35:00 -
Şampi Trabzonspor, gelecek sezonu da inşa ediyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un daha önce de kadrosuna katmak için uğraştığı Cristian Tello transferini bitirdiği ileri sürüldü. 

Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor, gelecek sezonun çalışmalarına da ara vermeden başlamıştı. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer harekatına başlanan Karadeniz ekibinde ilk transfer bombası patlamak üzere...

Portekiz basını Bordo-Mavili takımın sezon sonu Betis'le sözleşmesi biten 30 yaşındaki İspanyol kanat-forvet ile anlaştığını öne sürdü. Ojogo'nun haberine göre; Trabzonspor'un Cristian Tello transferini de sessiz ve derinden, üstelik sıfır maliyetle gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Bonservissiz gelecek

30 yaşındaki oyuncunun Betis'le sözleşmesini yenileme yoluna gitmediği ve ayrılmayı tercih ettiği de vurgulandı. Orta sahanın solunda oynayan ancak çok yönlü özellikleri bulunan Tello bu sezon Betis'le çıktığı 30 maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Cristian Tello Trabzonspor'un daha önce de transfer etmek için uğraş verdiği isimlerden biriydi. Bordo mavililer İspanyol oyuncu özellikle bu sezon başında kadrosuna katmak için çok çaba harcamıştı.

Barcelona altyapısından yetişti

İspanyol devi Barcelona'nın altyapısında yetişen Tello, kariyerinde Barcelona A takımı, Porto, Fiorentina ve Real Betis formaları giydi.

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