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Spor

Sampdoria, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

Galatasaray'da gözden çıkarılan Younes Belhanda ve yüksek maaliyeti yüzünden sorun çıkaran Sofiane Feghouli için Serie A ekiplerinden Sampdoria devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:26:00 -
Sampdoria, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde elini daha da güçlendirmek adına kadrosundaki önemli isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda yüksek yıllık ücretleri ile dikkat çeken Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılmaları gündemdeyken İtalya'dan iki oyuncu için Sampdoria iddiası geldi.

Claudio Ranieri yönetimindeki İtalyan ekibi Sampdoria, Belhanda ile ilgilenirken son olarak Sofiane Feghouli'yi de gündemine aldı.

Kariyerinde daha önce Valencia ve West Ham formaları da giyen Feghouli'nin Ranieri'nin sisteminde önemli bir parça olabileceği aktarılırken oyuncunun durumunun yakından takip edildiği de belirtilmekte.

2017'de transfer edilen iki isimden Feghouli, West Ham'dan 4.25 milyon Euro'ya gelirken Younes Belhanda ise bonusların da devreye girmesiyle Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro'luk bir tutarla kadroya katılmıştı.

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